Murray lovend over ‘goed presterende’ Nederlandse tennissers

De Schotse voormalig nummer 1 van de wereld Andy Murray heeft voorafgaand aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam lovend gesproken over de Nederlandse tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. “Ze zijn aanvallende spelers, die het de afgelopen anderhalf jaar goed doen”, aldus Murray. “Ik verwacht dat ze zich het komende jaar verder verbeteren. Na die periode kun je beter zien wat hun potentie is.”

Met Griekspoor, nummer 62 van de wereld, trainde de 34-jarige Murray vorige maand voorafgaand aan de Australian Open voor de eerste keer. “Hij eindigde afgelopen jaar heel sterk.” De 25-jarige Griekspoor won toen vijf zogenoemde challengertoernooien op rij. “Ook op verschillende ondergronden. Dat is echt moeilijk om te doen”, zei de drievoudig grandslamwinnaar op een persconferentie over de prestaties van de Nederlander.

Net als Murray doen Van de Zandschulp en Griekspoor beiden mee in Rotterdam, in het ATP-toernooi dat maandag begint. Murray, nummer 102 van de wereld, kreeg op het laatste moment een uitnodiging, na de afmelding van de Russische topspeler Daniil Medvedev.

“Ik ben blij om terug te zijn”, aldus Murray. “De uitnodiging was last minute, maar ik was vorige week thuis aan het trainen. Het was een makkelijke reis hierheen.”

In 2009 wist de Schot het toernooi in Rotterdam te winnen. Vorig jaar strandde hij in de achtste finales tegen de latere winnaar Andrej Roeblev.