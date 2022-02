Olympisch goud voor Duitse rodelaar Ludwig

Rodelnatie Duitsland heeft het olympisch goud weer terug. De 35-jarige Johannes Ludwig veroverde op de Winterspelen in Beijing de titel. Hij had na vier runs door het ijskanaal in Yanqing 0,160 seconde voorsprong op de Oostenrijker Wolfgang Kindl, die het zilver bemachtigde. De Italiaan Dominik Fischnaller pakte het brons. Het was de eerste gouden medaille voor Duitsland op deze Spelen.

De Duitser Felix Loch, de olympisch kampioen van Vancouver 2010 en Sotsji 2014, greep net naast de medailles. Hij eindigde als vierde. De Oostenrijker David Gleirscher, die vier jaar geleden in Pyeongchang het goud veroverde, kwam er deze keer niet aan te pas. Hij werd 15e.