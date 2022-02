Olympisch goud voor Nieuw-Zeelandse snowboardster op slopestyle

Zoi Sadowski-Synnott heeft Nieuw-Zeeland bij de Olympische Spelen in Beijing aan de eerste medaille geholpen. De snowboardster was zondag de beste op het onderdeel slopestyle. Sadowski-Synnott noteerde bij haar derde en laatste run in de finale een score van 92,88 punten.

De Amerikaanse Julia Marino lag tot dat moment op koers voor goud, maar zij moest met een hoogste score van 87,68 punten uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek. Het brons was voor de Australische Tess Coady (84,15).

De 20-jarige Sadowski-Synnott zorgde met haar prestatie voor een primeur. Nieuw-Zeeland won bij de Winterspelen nog niet eerder goud.

Melissa Peperkamp mocht niet meedoen aan de finale. De 17-jarige Nederlandse liep zaterdag bij haar olympische debuut deelname ternauwernood mis. In de kwalificaties noteerde ze de dertiende score. Alleen de beste twaalf snowboardsters mochten voor de finale in Yanqing terugkomen.