Otter denkt dat ‘madame van het shorttrack’ snel bij de les is

Suzanne Schulting beleefde een dramatische start van het olympische shorttracktoernooi. De Nederlandse topfavoriete ging in de halve finale van de gemengde aflossing onderuit en zag daarmee haar eerste kans op een medaille aan zich voorbijgaan. Bondscoach Jeroen Otter is niet bang dat de valse start lang doorwerkt bij Schulting.

“Ze is de ‘madame van het shorttrack’, dan is het lullig dat het haar overkomt”, aldus Otter. “Het is belangrijker hoe je ermee dealt en hoe snel je jezelf weer opwerkt. Ik denk dat ze dat wel kan. Dit gebeurt wel vaker in onze sport, ook bij wereldbekers of EK’s gaan mensen onderuit.”

Schulting maakte zaterdag in de series van de 500 meter indruk met een olympisch record en ook in de kwartfinale van de gemengde aflossing liet ze zien dat het met haar snelheid wel goed zit, zoals ze twee dagen voor de start van het olympische shorttracktoernooi ook aankondigde. In de halve eindstrijd ging ze in haar eerste bocht, nadat ze de leidende Selma Poutsma net had afgelost, onderuit. Van de vijf kansen op een medaille, zijn er daardoor nog vier over voor de 24-jarige Schulting.

“Er was geen moment in de eerste drie ronden dat ik twijfelde dat we deze wedstrijd naar onze hand zouden zetten”, keek Otter terug. “Ook gezien de kwartfinale, hoe we eigenlijk het achterveld sloopten. De tijd was beter dan welke tijd dan ook. Dat was nu in de halve finale ook weer gebeurd. Maar je moet blijven staan, hè. Ik denk dat Suzanne met haar schoen op het ijs kwam. Dan ben je weg. Dit hoort niet bij pech, dit hoort bij het uiterste uit jezelf willen halen en een wedstrijd naar je toe willen trekken. In de wedstrijden die er om gaan, zoek je constant je grenzen op. Dit blijft inherent aan een sport waarbij je van vele factoren afhankelijk bent. Als je daar niet mee om kunt gaan, moet je een andere sport zoeken.”

Het Nederlandse shorttrackteam was door de val van Schulting aangewezen op de B-finale, waarin Kazachstan met gemak werd verslagen. De Oranje-rijders noteerden een betere tijd dan alle landen die even later om de medailles streden in de A-finale. “Terwijl de spirit er bij ons natuurlijk niet echt was in die B-finale”, aldus Otter. “Ik denk dat we echt een hele goede kans hadden gehad om op het podium te eindigen. En misschien wel de wedstrijd naar ons toe te trekken. Maar dat telt niet. Dat is misschien maar goed ook. Je moet het in het shorttrack doen op het moment dat het moet gebeuren.”

Otter maakt zich, naast Schulting, ook weinig zorgen over de andere Nederlandse shorttracksters. “Het is niet dat ze niet in vorm zijn, de snelheid niet hebben of het niet kunnen. De 500 meter winnen de dames allemaal. Dat geeft een goed uitgangspunt voor maandag”, zei de bondscoach over het vervolg van die afstand met de kwartfinales, halve finales en finale.