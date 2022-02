Roest pakt zilver op 5000 meter, goud voor Zweed Van der Poel

Patrick Roest heeft bij de Winterspelen van Beijing zilver veroverd op de 5000 meter. De 26-jarige schaatser uit Lekkerkerk kwam in de vijfde rit in de National Speed Skating Oval in de Chinese hoofdstad tot 6.09,31 en moest met die tijd alleen de Zweed Nils van der Poel voor zich dulden. De 25-jarige wereldrecordhouder reed in de slotrit 6.08,84 en greep het goud. Het brons ging naar de Noor Hallgeir Engebraten (6.09,88).

Drievoudig olympisch kampioen Sven Kramer eindigde in de laatste 5000 meter uit zijn carrière als negende. De 35-jarige Fries moest al in de eerste rit rijden en kwam tot 6.17,04. Jorrit Bergsma kon in het zesde paar niet aan de tijd van Roest tippen en was al kansloos voor de medailles. Hij werd vijfde met 6.13,18.

Van der Poel is de eerste Zweedse schaatser sinds Thomas Gustafson bij de Spelen van Calgary in 1988 die goud pakt. Gustafson won de 5000 meter twee keer, in 1984 en in 1988.

Sinds 1998 is het pas de tweede keer dat de Nederlandse schaatsers bij de Olympische Spelen de 5000 meter niet winnen. Alleen Chad Hedrick in 2006 doorbrak de Nederlandse hegemonie op deze afstand. Daarna was Kramer drie keer overtuigend de beste.

Roest wist in zijn rit tegen de Italiaan Andrea Giovannini na twee ronden in de 29 seconden te versnellen en hield met een vlak schema zicht op een tijd onder de tot dan toe snelste tijd van Engebraten. In de laatste twee ronden kreeg Roest het echter zwaar en kon hij het tempo niet meer vasthouden. Met een van pijn vertrokken gezicht kwam hij over de finish in 6.09,31, net onder de tijd van de Noor en onder het olympisch record van Kramer uit 2018.

Van der Poel leek lang tijdens zijn rit niet onder de tijd van Roest te kunnen komen en het ging ook niet zo gemakkelijk als in zijn eerdere ritten dit seizoen. Hij wist echter dat de rondetijden van de Nederlander in de laatste ronden waren opgelopen. Pas in de slotronde was de Zweed virtueel net iets sneller dan de Nederlander en greep hij alsnog het goud.