Roest zag hoop op goud vervliegen bij slotronden van Van der Poel

Patrick Roest beleefde de laatste ritten op de 5000 meter tijdens de Olympische Spelen in Beijing met gevoelens van uitersten. De 26-jarige schaatser uit Lekkerkerk moest genoegen nemen met zilver omdat zijn rivaal Nils van der Poel uit Zweden in de slotrit net onder zijn tijd wist te rijden. Roest dacht na zijn rit dat de tijd van 6.09,31 niet voldoende zou zijn voor goud, maar tijdens de rit van Van der Poel groeide zijn geloof in een overwinning toch weer. Totdat de Zweed met een snelle slotronde alsnog uitkwam op 6.08,84.

Roest ging weg op een snellere tijd van 6.06 of 6.07, maar kon na zware laatste rondjes maar net onder de tijd van de Noor Hallgeir Engebraten (6.09,88) komen. “Ik baalde na afloop van mijn eigen rit, want ik dacht al dat het niet genoeg zou zijn”, keek hij erop terug. “Ik dacht wel dat ik hiermee het podium zou halen, maar uiteindelijk bleek ik toch voor goud te rijden. Daar zat ik ook heel lang op, maar ik wist al dat ik wat had laten liggen in de laatste ronden.”

De schaatser kon echter niet anders. Hij moest in de vijfde rit een tijd neerzetten op een baan waar ook hij nog nooit eerder een wedstrijd had geschaatst en ging hard weg. Dat moest hij op het einde bekopen. Van der Poel zat gedurende de slotrit echter bijna 2 seconden boven de tijd van Roest. “Ik kreeg het gevoel dat er iets mogelijk was, omdat je zag dat hij het ook zwaar had”, memoreert Roest over hoe hij de race van zijn concurrent volgde. “Maar toen hij zijn rondetijden weer naar beneden kon trekken, wist ik dat het ‘m niet meer ging worden.”

Het verschil bleek uiteindelijk 0,47 seconde. Roest: “uiteindelijk is dat klote. Ik dacht ook, misschien had ik liever met 2 seconden verloren. Dan heb je een iets beter gevoel bij het zilver. Nu zat ik er zo dicht bij.”

Hoewel Roest zei dat hij vooral met zijn eigen ontwikkeling bezig wil zijn, kon hij dit seizoen niet om Van der Poel heen. De Zweed, die hij al kende uit zijn tijd bij de junioren, pakte twee wereldtitels en verbeterde ook de wereldrecords op de 10 kilometer en daarna op de 5000 meter. “Ik was met hem bezig, omdat ik het gat moest dichten. Hij heeft het niveau ook echt naar een hoger plan gebracht. Ik zit dichter bij Nils dan ik het hele jaar heb gedaan, maar het was net niet genoeg.

Roest krijgt een ‘herkansing’ op de 10 kilometer, maar dat is de afstand die Van der Poel eigenlijk beter ligt. “Ik denk dat het niet onmogelijk is maar ik zal de race van mijn leven moeten schaatsen. En ik zal iets verstandiger moeten rijden. Vandaag begon ik te hard.”