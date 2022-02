Schaatser Roest: het doet pijn, ik was zo dichtbij het goud

Patrick Roest greep in Beijing op minder dan een halve seconde naast het goud op de 5000 meter en dat kwam hard aan bij de schaatser uit Lekkerkerk. “Dit doet pijn, zeker als je ziet dat het zo dichtbij elkaar zit”, zei Roest. “Ik weet dat ik alles heb gegeven en niet sneller kon, maar ik baal wel.”

Roest moest al in het eerste blok het ijs op en zette 6.09,31 neer, een verbetering van het olympisch record van Sven Kramer uit 2018. Hij zag daarna vanuit de fitnessruimte in het ijsstadion van Beijing hoe de ene na de andere schaatser boven zijn tijd bleef. Topfavoriet Nils van der Poel zat in de slotrit ook vrijwel de hele race boven de tussentijden van Roest, maar de Nederlander zag hoe zijn Zweedse rivaal met een snelle slotronde van 28,97 seconden alsnog het goud pakte (6.08,84).

“Die laatste twee rondes van Van der Poel waren pijnlijk om te bekijken. Ik moest vroeg rijden en een tijd neerzetten”, aldus Roest. “Ik wilde er alles uithalen, maar daardoor ging ik misschien in de laatste twee rondjes iets te veel kapot. Mijn laatste ronde ging in 30,4. Ik baal dat die niet sneller was, maar ik kon ook niet harder. Achteraf denk je wel: had ik dit en dat maar beter gedaan. Maar ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik moet gewoon blij zijn met zilver. Ik zit dichter bij Van der Poel dan ik het hele jaar heb gezeten.”