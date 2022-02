Schulting krijgt bij Spelen nieuwe medaillekans op 500 meter

Suzanne Schulting hoopt maandag bij de Olympische Spelen van Beijing haar eerste medaille te halen. De shorttrackster, favoriete op meerdere afstanden, rijdt de 500 meter. Vanaf 12.30 uur Nederlandse tijd staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma.

Schulting liet zaterdag de eerste kans op eremetaal liggen. Ze ging in de halve finale van de gemengde aflossing onderuit. Naast Schulting komen ook Selma Poutsma en Xandra Velzeboer in actie in de kwartfinale van de 500 meter.

Bij de mannen zijn op de 1000 meter na de voorronden nog twee Nederlanders over, Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat. Ook op die afstand worden maandag, na de kwartfinales, halve finales en finale de medailles verdeeld.

Titelverdedigster Ireen Wüst (tijdens haar laatste Spelen), Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud hopen Nederland vanaf 09.30 uur aan nieuw succes te helpen bij het langebaanschaatsen. Adriana Jelinkova komt om 02.30 uur in actie op de reuzenslalom. Het is voor het eerst sinds 1952 dat Nederland meedoet aan het alpineskiën bij de Spelen.