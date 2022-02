Tennisser Van Rijthoven niet naar hoofdtoernooi in Ahoy

Het is Tim van Rijthoven niet gelukt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Hij verloor in de tweede en laatste kwalificatieronde van de Zwitser Henri Laaksonen. Het werd 7-6 (6) 2-6 6-4 voor de nummer 86 van de wereld.

De 24-jarige Van Rijthoven, de nummer 244 van de wereld, was met een wildcard toegelaten tot de kwalificaties. Zaterdag werden Jesper de Jong, Jelle Sels en Robin Haase al in de voorronden uitgeschakeld.

Het hoofdtoernooi begint maandag. Daarin maken Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hun opwachting.