Titelverdedigster Wüst op 1500 meter in 12e rit tegen Blondin

Ireen Wüst neemt het maandag tijdens haar laatste olympische optreden op de 1500 meter op tegen Ivanie Blondin. De 35-jarige Nederlandse en de 31-jarige Canadese zijn ingedeeld in de twaalfde van in totaal vijftien ritten.

Wüst won de 1500 meter bij de Spelen van 2010 en 2018. In 2006 en 2014 verzekerde ze zich juist van olympisch goud op de 3000 meter. Met winst op de ploegenachtervolging in Sotsji (2014) staat de Brabantse voorlopig op vijf olympische titels. In Beijing doet Wüst later deze Spelen nog mee aan de 1000 meter en de ploegenachtervolging.

Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud zijn de andere Oranje-deelneemsters aan de 1500 meter. De Jong, die zaterdag teleurstelde met de achtste plek op de 3 kilometer, schaatst in de elfde rit tegen de Kazachse Nadezjda Morozova. Groenewoud is ingedeeld in het negende paar met de Chinese rijdster Qi Yin.

De 1500 meter voor vrouwen begint om 09.30 uur Nederlandse tijd in de National Speed Skating Oval van Beijing. TeamNL behaalde deze Spelen tot dusverre twee medailles bij het langebaanschaatsen. Irene Schouten won de 3000 meter voor vrouwen en Patrick Roest eindigde op de 5 kilometer voor mannen als tweede.