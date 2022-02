Van de Zandschulp tegen Spaanse qualifier Zapata Miralles in Ahoy

Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament op tegen de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles. De nummer 126 van de wereld is afkomstig uit het kwalificatietoernooi.

Van de Zandschulp (26) werd vrijdagavond bij de loting gekoppeld aan een nader te bepalen qualifier. Zapata Miralles versloeg zondag in Ahoy in de laatste kwalificatieronde de Fransman Hugo Gaston, die als eerste geplaatst was in de voorronden. Bij winst wacht Van de Zandschulp mogelijk een ontmoeting met de als vijfde geplaatste Canadees Denis Shapovalov, die de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka treft.

Tallon Griekspoor treft de als zevende geplaatste Rus Aslan Karatsev. Beide Nederlanders komen maandag nog niet in actie.