Van der Velden: goede vorm niet kunnen meenemen naar Spelen

Snowboarder Niek van der Velden had niet verwacht dat hij op de Olympische Spelen zo ver verwijderd zou blijven van een finaleplaats op het onderdeel slopestyle. De 21-jarige Brabander kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan de 22e plek. Alleen de beste twaalf van de dertig deelnemers mogen maandag in drie runs strijden om de medailles.

“Alle wedstrijden op weg hier naartoe gingen supergoed, als een raket. Ik wilde dat gevoel mee hier naartoe nemen en het hier ook neerzetten. Dit is een supergroot evenement. Dat dat dan niet lukt, is gewoon echt jammer”, aldus Van der Velden, die scores noteerde van 26,51 punten (25e) en 46,03 (15e).

“Bij de training en tijdens de eerste run ging het mis op de eerste schans. Die ging de tweede run wel goed. Dus ik dacht: top, gewoon doorgaan”, aldus Van der Velden, die kort daarna alsnog een fout maakte. “Op de eerste ‘jump’ ging ik best wel diep, daardoor verloor ik wat snelheid om naar mijn tweede ‘jump’ te gaan. Dat merkte ik al vrij snel. Ik ging er nog wel voor, maar daardoor kwam ik net iets tekort. Daardoor moest ik zo’n grote correctie maken, dat ik wist dat het klaar was.”

Van der Velden zou vier jaar geleden in Zuid-Korea al debuteren op de Olympische Spelen, maar in de laatste training voor de wedstrijd brak de snowboarder een arm. “Ik ben blij dat ik de wedstrijd deze keer wel gehaald heb”, aldus Van der Velden, die later deze Spelen nog in actie komt op het onderdeel big air. Dat onderdeel is in Beijing, in plaats van in de bergen in Zhangjiakou. “Ik ga nu even mijn rust pakken, mijn hoofdje resetten en dan met een koel hoofd die kant op. Beijing is een nieuwe prikkel. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Hopelijk gaat het daar wel goed.”