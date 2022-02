Veldrijder Aerts verzekert zich van eindzege in X2O-Trofee

De Belgische veldrijder Toon Aerts heeft zich in het Belgische Lille verzekerd van de eindzege in de strijd om de X2O-Trofee. Aerts was in de Krawatencross duidelijk te sterk voor de concurrentie. Zijn landgenoot Eli Iserbyt, de enige die hem in het klassement op tijd nog kon bedreigen, eindigde op grote achterstand buiten de top tien.

Er volgt in de competitie nog één wedstrijd, maar daarin kan een verschil van meer dan 5 minuten niet meer worden goed gemaakt. Iserbyt staat op ongeveer 7 minuten van Aerts.

Aerts reed van start tot finish voorop. Achter hem finishte zijn jonge landgenoot Niels Vandeputte als tweede. De Nederlander Lars van der Haar sprintte naar de derde plek.