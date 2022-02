Veldrijdster Brand neemt voorschot op eindzege X2O-Trofee

Lucinda Brand heeft de Krawatencross gewonnen, een veldrit in het Vlaamse Lille die meetelt om de X2O-Trofee. Daarmee breidde de renster van Baloise-Trek Lions haar voorsprong in het klassement verder uit. Er volgt nog één cross in de competitie op tijd.

Brand had in het klassement alleen nog Denise Betsema te vrezen, maar de Texelse reed een ongelukkige wedstrijd in Lille en finishte op bijna 2,5 minuten als zevende. Ze moest na afloop worden geholpen aan een pijnlijke pols, een gevolg van een valpartij.

Een kleine minuut na Brand finishte Annemarie Worst als tweede. Ceylin del Carmen Alvarado completeerde het volledige Nederlandse podium.

Voor Brand was het de achttiende zege van het seizoen. Zeventien daarvan boekte ze gehuld in de regenboogtrui. Die verloor ze vorige week bij de WK aan Marianne Vos, die meteen haar veldritseizoen beëindigde. Brand droeg nu de Europese kampioenstrui.

“Het ging vandaag makkelijker dan ik na de verkenning van het parcours had verwacht”, keek Brand terug op haar succesvolle optreden. Ze lag samen met Alvarado al snel voorop en profiteerde van een foutje van de Rotterdamse. “Ik zag het gebeuren en wist ook dat Annemarie in aantocht was. Toen heb ik even doorgetrokken.”

Worst was zaterdag de beste in een cross in Maldegem, enigszins een troost voor het missen van de wereldtitelstrijd vanwege een coronabesmetting. “Een heel klein beetje dan”, sprak ze na haar tweede plaats in Lille.