Wielrenner Bernal twee weken na val ontslagen uit ziekenhuis

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft een kleine twee weken na zijn zware trainingsongeval het ziekenhuis mogen verlaten. De Tourwinnaar van 2019 gaat in een revalidatiecentrum verder werken aan zijn herstel, meldt het universiteitsziekenhuis La Sabana in Bogotá. Op een foto op sociale media poseert Bernal staand met een aantal artsen van het ziekenhuis waar hij meerdere operaties onderging.

Bernal fietste twee weken geleden tijdens een training nabij hoofdstad Bogotá op volle snelheid tegen een stilstaande bus. Hij liep tal van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, borstletsel, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

“Op dit moment is de patiënt klaar om zijn revalidatieproces te beginnen”, meldt het ziekenhuis. “Hij heeft geen complicaties en al zijn verwondingen zijn stabiel in de staat van herstel. Daarom zijn wij verheugd te kunnen meedelen dat de patiënt vandaag is ontslagen, om zijn revalidatieproces in onze instelling voort te zetten.”

Bernal mocht vorige week al van de intensive care af.