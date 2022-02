Wüst heeft focus op presteren en niet op haar ‘afscheidstournee’

Ireen Wüst is met haar elf medailles, waarvan vijf gouden, al een olympische legende. Op haar vijfde Winterspelen gaat het de 35-jarige schaatsster vooral om presteren. Tijd voor het vieren van haar laatste Spelen heeft ze niet en met terugblikken is ze nog niet bezig. Daarom sloeg ze de openingsceremonie ook over. “Ik wil maandag een zo goed mogelijke 1500 meter neerzetten, de rest eromheen telt niet.”

Ze zegt in Beijing wel te merken dat de aandacht voor haar is toegenomen. “Ik heb al een aantal keer gehad dat Chinezen zeggen ‘jij bent een legende, mogen we een foto?’ Dan zeg ik dank je wel en dan gaan we op de foto. Wij hebben dat helemaal niet. Het is een beetje on-Nederlands. Deze mensen doen bijna onderdanig, ik word er dan een beetje ongemakkelijk van.”

Wüst won op 19-jarige leeftijd bij de Spelen in Turijn goud op de 3000 meter. Daar voegde ze de drie Olympische Spelen daarna telkens één individuele gouden medaille aan toe: goud op de 1500 meter in 2010, op de 3000 meter in 2014 en weer op de 1500 meter in 2018. Verder was er een keer goud op de ploegenachtervolging (2014) en nog vijf zilveren en een bronzen medaille.

Een uniek vijfde goud op de vijfde Spelen op rij behoort tot de mogelijkheden. “Wie weet, daar gaan we voor. Ik heb niets te verliezen”, zegt Wüst. “Deze Spelen zijn natuurlijk bonus, maar als ik aan de start sta, ben ik er om te winnen. Als dat niet lukt, zal ik zeker balen. Op 12 maart kijk ik terug naar mijn carrière en dan kan ik niet anders dan trots zijn. Maar op dit moment telt alleen dit.”

Dat haar eigen toernooi nu begint met de 1500 meter, maakt volgens Wüst niet uit. “Normaal begon het met de 3000 meter en was dat voor mij de belangrijkste race. In dat opzicht is dit niet anders, behalve dat het toernooi al begonnen is. Ik ga denk ik de sfeer even proeven en kijken hoe het eraan toe gaat.”

Maandag neemt ze het als regerend olympisch kampioene op tegen onder anderen Miho Takagi. De Japanse, die vier jaar geleden in Zuid-Korea genoegen moest nemen met zilver achter Wüst, won dit seizoen alle drie de wereldbekerwedstrijden die ze reed. “Takagi, Brittany Bowe, Antoinette de Jong”, noemt Wüst zelf op als de favorieten. “En ik denk dat ik ook in dat rijtje sta.”