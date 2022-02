Aantal coronabesmettingen op Spelen Beijing opgelopen naar 385

Het totaal aantal positieve coronagevallen bij de Winterspelen van Beijing is verder opgelopen naar 385. Dat is geteld vanaf 23 januari, toen de eerste deelnemers in de Chinese hoofdstad arriveerden. De organisatie meldde maandag 24 nieuwe besmettingen bij deelnemers, onder wie twaalf sporters of teambegeleiders.

De nieuwe gevallen kwamen uit een ronde van 74.000 tests, die op zondag waren afgenomen. Tien van de nieuwe besmettingen zaten bij de 142 mensen die zondag aankwamen in Beijing. Bij de Nederlandse equipe, die meedoet met 42 atleten aan de Winterspelen, is tot dusverre niemand positief getest op het coronavirus.

Skiester Adriana Jelinkova meldde maandag na haar teleurstellende optreden op de reuzenslalom dat ze in de aanloop naar haar eerste optreden veel stress had gehad vanwege de coronatests. Haar laatste PCR-test voor de wedstrijd was negatief.

China werkt met een zogenoemde ‘superbubbel’. Dat betekent dat iedereen die bij de Spelen aanwezig is, wordt afgezonderd van de bevolking van China. Alle mensen in de ‘superbubbel’ moeten zich dagelijks op het coronavirus laten testen.