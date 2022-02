Coach Van Velde sprakeloos van optreden en prestatie Wüst

Coach Gerard van Velde kon zijn bewondering voor zijn schaatsster Ireen Wüst na het behalen van het goud op de 1500 meter in Beijing nauwelijks onder woorden brengen. “Ik denk dat het wel een van de beste 1500 meters is die ze ooit gereden heeft. En dat op dit moment. Dat is buitengewoon knap”, zei hij. “Dat haar dat nu lukt, is een talent van haarzelf. Daarom is ze ook de grootste olympiër van Nederland.”

Van Velde zag de focus bij Wüst groeien naarmate de Spelen dichterbij kwamen. “Je zag de hele week al dat ze supergoed reed en vandaag was ze best wel relaxed. Als je haar gezicht en houding las, wist je dat ze er klaar voor was. Dat pieken op het juiste moment en hoe ze de focus hield, zeker in de laatste 300 meter, is echt een gave van haar. Ze bleef netjes en heel efficiënt doorrijden. Het was alsof ze nog een ronde moest.”

De coach, zelf één keer olympisch kampioen op de 1000 meter bij de Spelen van Salt Lake City in 2002, benadrukte dat het niet de eerste keer was voor de schaatsster. “Ze heeft dit al een aantal keren gedaan. De dame is 35 jaar oud. Ik vind dit ongelofelijk knap. Het is echt een privilege dat ik met haar heb mogen werken.”

Van Velde vergeleek de rit van Wüst (1.53,28) met die tegen dezelfde Ivanie Blondin bij de WK allround van 2020 in het Noorse Hamar. “Toen startte ze ook in de binnenbaan en reed ze 1.53,89. Die rit had ik met haar doorgenomen. Dit zou ongeveer de rit zijn die je moet kopiëren, zei ik, maar ze voerde ‘m nu veel beter uit.”

Op de vraag wat Van Velde Wüst nog had bijgebracht sinds ze zich in voorjaar 2020 bij zijn team aansloot, was zijn antwoord heel duidelijk. “We hebben vooral veel van haar geleerd. Ze kent haar lichaam heel goed en kan goed aangeven wat ze wel en niet nodig heeft. Wij komen van de ‘korte kant’ en hebben haar snelheid mee kunnen geven”, verwees hij naar zijn sprintersploeg. “Hoe je haar in die laatste week beter ziet worden is écht een talent van haar. Hoe je zo kunt focussen en jezelf kan laten groeien naar dit moment, is echt klasse.”