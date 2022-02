De Jong: geen perfecte race, toch blij met brons

Schaatsster Antoinette de Jong toonde niet haar gulste lach, maar ze was toch wel blij met haar bronzen medaille op de 1500 meter bij de Olympische Spelen in Beijing. “Ik heb niet de perfecte race gereden. Wat er voor mijn gevoel bij mij in zit, kwam er niet uit. Dat is jammer en frustrerend, maar ik ben er toch wel heel erg blij mee”, zei De Jong bij de NOS.

“Ik zit niet op het niveau wat ik had op het olympisch kwalificatietoernooi. Ik zit ver af van wat ik moet kunnen rijden en ben dus niet op mijn best op de Olympische Spelen. Ik kan hier mijn energie niet kwijt in mijn slagen. Toch heb ik me na mijn teleurstellende 3000 meter herpakt. Ik schaats niet een fantastische race, maar weet wel op vechtlust het brons te pakken”, aldus De Jong, die ruim 1,5 seconde toegaf op winnares Ireen Wüst. “Zij weet als geen ander hoe ze moet pieken.”