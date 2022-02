Diskwalificatie Knegt in kwartfinale olympische 1000 meter

Shorttracker Sjinkie Knegt is bij de Olympische Spelen gestrand in de kwartfinales van de 1000 meter. De Nederlander werd door de wedstrijdleiding gediskwalificeerd omdat bij een inhaalactie in de bocht twee concurrenten door zijn toedoen onderuit gingen. Knegt kreeg zelfs twee straffen.

Itzhak de Laat mag later op maandag wel terugkomen voor de halve finales in het Capital Indoor Stadium. De Fries werd in de derde kwartfinale onderuit gereden door de Australiër Brendan Corey.

Jens van ’t Wout, de derde Nederlandse deelnemer op deze afstand, strandde zaterdag al in de voorronden. In zijn serie eindigde hij toen als derde.