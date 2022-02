Euforische reacties op zesde gouden medaille ‘Wonderwüst’

Ongekend. Bizar. Een diepe buiging. Sporters en bekende Nederlanders zijn euforisch over de gouden medaille van Ireen Wüst op de 1500 meter bij de Olympische Spelen in Beijing. “Wüst is woest. Een lange tijd op een hoog niveau meedoen en winnen. Is absoluut groots”, twitterde bijvoorbeeld Marianne Timmer, zelf voormalig olympisch kampioene schaatsen.

Oud-schaatser Mark Tuitert twitterde: “GOUD WÜST. Dit klinkt normaal maar dat is het niet!” Om er later aan toe te voegen: “Als je een filmscript zou schrijven, zou je denken: laten we het enigszins realistisch houden met één atlete die 4 x goud wint op verschillende spelen… Het echte leven is soms mooier dan een bedachte film: 5 x OS, 5 x Goud.”

Jesper Hospes, ook een schaatser, was al even lovend. “5 spelen GOUD! Wat een grootheid! Een hele diepe buiging, wat een prestatie.” Renate Groenewold, die twee keer olympisch schaatszilver won, vond de prestatie “bizar en ongekend” en noemde Wüst de ‘Greatest of all Time’ (GOAT).

“Met recht ‘Wonderwüst’. Wat een icoon van de Nederlandse sport! Ireen Wüst wat een power!”, aldus sportmarketeer Chris Woerts. Zwemmer Maarten van der Weijden was ook onder de indruk. “Bezeten Wüst. Niet normaal dit.” Wielrenner Bauke Mollema maakte “een diepe buiging” en oud-atleet Gregory Sedoc schreef: “5x goud op een OS. Bizar. Echt bizar.” Presentator Humberto Tan gaf op zijn eigen manier blijk van zijn grote waardering: “WOW WOW WOW WÜST!”

“Hier zijn geen woorden voor! Een hele diepe buiging voor Ireen Wüst”, liet Patrick Wouters van sportorganisatiebureau House of Sports weten. “Ze doet het gewoon weer. De eerste vrouw in de wereldgeschiedenis van de Olympische Zomer- en Winterspelen, die op vijf achtereenvolgende Spelen op een individueel nummer GOUD wint.”