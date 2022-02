Mercedes heet Hamilton weer welkom

De renstal van Mercedes in de Formule 1 suggereert maandag met een opvallende tweet dat Lewis Hamilton terug is. “Welkom terug”, staat bij een foto van de voormalig wereldkampioen. De Brit poseert daarbij voor een muur met allemaal positieve berichten over hem.

Eind vorige week gaf Hamilton ook al een indicatie dat hij er komend seizoen weer gewoon bij is. “Ik was weg, maar nu ben ik terug”, twitterde de Formule 1-coureur. Het was zijn eerste bericht op Twitter nadat Max Verstappen hem als wereldkampioen onttroonde.

De 37-jarige Hamilton hulde zich sinds de laatste race in stilzwijgen. De coureur van Mercedes verloor daar de titelstrijd met Max Verstappen na een in zijn ogen discutabele ingreep van de wedstrijdleiding tijdens de slotfase van de race.

Hamilton vindt dat hem de titel onrechtmatig is afgenomen.