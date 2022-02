Penalty terecht, maar Knegt moppert wel over toegevoegde rijders

Shorttracker Sjinkie Knegt kon maar moeilijk leven met zijn diskwalificatie in de kwartfinales van de 1000 meter bij de Olympische Spelen in Beijing. De Fries kreeg twee penalty’s. “Die tweede penalty die ik kreeg omdat ik een Chinees hinderde, was wel terecht. Maar die eerste niet. Ik ging buitenom bij die Hongaar en die ging wel heel makkelijk liggen”, zei Knegt.

De winnaar van olympisch zilver vier jaar geleden in Pyeongchang op de 1500 meter mopperde vooral over het systeem. “Deze sport is gemaakt om snelheid erin te krijgen en de twee snelsten gaan dan naar de volgende ronde. Maar als je steeds zoveel mensen toevoegt uit de ritten ervoor, dan wordt er niet meer gereden en ontstaat er onrust. Ze moeten geen mensen meer toevoegen, in geen enkel scenario”, meende de 32-jarige shorttracker uit Bantega.

Knegt doelde op het toevoegen van rijders die door de schuld van anderen uit de wedstrijd worden gereden en om die reden toch mogen terugkeren in de competitie. “Er waren wel vier of vijf schaatsers toegevoegd. Ze rijden allemaal zo dat als ze vallen, ze dan weten dat ze toegevoegd worden. Het is jammer dat op deze manier wordt geracet. Ik wilde in mijn race wel het gas erop zetten, maar ik kwam niet op kop en kreeg niet de kans om te rijden. Toen ik buitenom bij die Hongaar (Shaolin Sandor Liu) ging, was het oordeel dat ik een ‘armlock’ maakte. Maar hij ging heel makkelijk liggen en dat heeft hij vaker gedaan. Het is frustrerend om op deze manier uitgeschakeld te worden.”