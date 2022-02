Schaatser Krol krijgt eindelijk zijn kans op 1500 meter op Spelen

Voor schaatser Thomas Krol beginnen de Olympische Spelen in China dinsdag met de 1500 meter. Het zijn de eerste Spelen voor de regerend wereldkampioen op die afstand, nadat hij in 2014 en 2018 naast kwalificatie had gegrepen. “Het is grootser dan alles wat ik tot nu toe heb meegemaakt”, zei Krol, die ook meeliep met de Nederlandse ploeg tijdens de openingsceremonie. “Ik denk dat ik daar heel veel energie van heb gekregen, want ik heb ook heel lang moeten wachten op deze kans.”

Krol komt uit op drie afstanden bij de Spelen van Beijing, behalve op de 1500 meter ook op de 1000 en 500 meter. De 29-jarige schaatser wil zijn race dinsdag rijden zoals hij de 1500 meter altijd rijdt. “Dat is vol erin, maar met verstand, 1100 meter op 98 procent en dan zien waar het schip strandt”, legt hij uit met het gebaar van de vingers gekruist. “In de laatste ronde is het vechten wat je nog over hebt en knokken tot de finish. Ik heb mijn beste race op de 1500 meter nog niet laten zien dit seizoen.”

Volgens Krol zijn de schaatsers die erin vliegen op de 1500 meter momenteel de grote favorieten. “Kjeld Nuis en ik rijden zo, maar Zhongyan Ning en Joey Mantia ook, al begint Mantia iets langzamer en heeft die nog iets meer over in de slotronde. Allrounders zoals bijvoorbeeld Patrick Roest komen er momenteel niet echt aan te pas”, zegt hij over de schaatsers die de 1500 meter met een vlakker schema rijden.

Een dag van tevoren oefende Krol nog even ‘een 700 meter’. “Om even je slag te pakken en wedstrijdsnelheid op te doen”, zegt hij na de training van maandag. “Het ging prima. Het tempo was goed en dat geeft mij vertrouwen voor morgen. Al was ik best moe na die 700 meter, maar dat is normaal. Dan denk je, ik moet straks nog twee rondjes verder, maar morgen heb je zo veel adrenaline, dan trap je daar doorheen.” Dat landgenoot Nuis maandag sprak van een slechte generale neemt Krol niet zo serieus. “Hij zal er morgen staan.”