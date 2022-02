Schaatser Nuis voelt spanning toenemen voor enige kans op Spelen

Kjeld Nuis stapte een dag voor zijn 1500 meter op de Olympische Spelen in Beijing al na een klein half uur ontevreden van het ijs. “Ik had een hele slechte generale, dus dan kan ik nu even chagrijnig zijn. Vandaag was helemaal niks, ik kon niet lekker in de bocht ‘hangen’, er reden mensen in de weg, ik ben halverwege maar gestopt. Maar de afgelopen dagen ging het wel heel goed”, keek de regerend olympisch kampioen vooruit op zijn wedstrijd van dinsdag.

De olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter van Pyeongchang voelt de spanning toenemen, eigenlijk al sinds hij is gearriveerd in Beijing. “Je ziet de logo’s en de ringen en de ambiance is supermooi. Ik vind het ook een eer dat ik hier mag rijden. Dat is maar voor een select groepje weggelegd en ik heb maar één kans. Dat is anders dan vier jaar geleden. Het moet allemaal morgen gebeuren. Ik sta hier nu relaxed, maar vind het superspannend.”

Aan de ‘slechte generale’ hecht Nuis niet te veel waarde, net als aan alle discussies over het ijs en de omstandigheden. “Er is de laatste Spelen altijd geneuzel over het ijs. Vandaag was een slechte graadmeter, maar ik reed hier tot dusverre prima.” Slechte trainingen op de dag voor de wedstrijd heeft hij echter niet vaak. zegt hij. “Ja, in Salt Lake City, de dag voordat ik een wereldrecord reed op de 1000 meter.”

De 3000 meter voor vrouwen keek Nuis in het stadion. “Ik zat met zweethandjes op de tribune. Dan voel je wat voor lading op deze wedstrijd zit en zie je al die strakke kopjes. Je merkt dat het eraan zit te komen en dat deze wedstrijd anders is dan andere wedstrijden. Zeker de laatste rit was vuurwerk en super mooi voor Irene”, doelde hij op olympisch kampioene Irene Schouten.

Nuis neemt graag een voorbeeld aan ploeggenote Ireen Wüst met wie hij een appartement deelt. “Als ik haar net zie schaatsen denk ik dat ik zenuwachtiger ben dan zij. En zij moet vandaag en ik pas morgen. Ik denk dat zij het goed gaat doen. Ze heeft alles klaarstaan en tot op de minuut gepland. Daarin maakt ze het ook niet spannender dan het is. Daar heb ik meer een handje van. Zij gaf mij ook de tip om op de 1500 meter tot de finish door te blijven rijden met de handen op de rug. Dan doe je in ieder geval wat je moet doen tot het einde.”