Schaatsster Wüst na unieke prestatie: dit is toch ongelooflijk?

Het besef van de historische prestatie die ze net heeft geleverd op de door haar gewonnen olympische 1500 meter in Beijing, komt langzaam binnen bij schaatsster Ireen Wüst. “Ik zit behoorlijk vol emotie. Ik heb het idee dat ik in een droom zit. In een soort fantastische film”, zei ze tegen de NOS. “Gaandeweg heb ik behoorlijk veel interviews en vragen gehad nu en dan daalt het zo langzaamaan in wat ik eigenlijk gedaan heb. Dat is best wel uniek.”

Op de vraag wat ze dan net gedaan heeft, antwoordde Wüst: “Voor de vijfde Olympische Spelen op rij goud gewonnen en mijn zesde in totaal. En dan sta je als 19-jarig broekie te schreeuwen voor jou in Turijn. Dat doe ik dan zestien jaar later op mijn 35e nog een keer: dit is toch ongelooflijk, Bert?”, zei de olympisch kampioene tegen NOS-verslaggever Bert Maalderink.

Tijdens de race van haar grootste concurrente Miho Takagi, die tweede werd, ging Wüst “wel helemaal kapot”. “Het is dan weer retespannend. Miho zit onder je tijd, op je tijd, boven je tijd. Als het dan weer lukt… Slaat helemaal nergens op! Een toprace op het juiste moment.”

Echt emotioneel werd Wüst toen haar overleden hartsvriendin en oud-schaatsster Paulien van Deutekom ter sprake kwam. “Je mist nu eerst je familie, je vrienden. Mijn vriendin. En natuurlijk ook wel Paulien”, waarna de Brabantse vanwege de tranen even niet verder kan praten. Van Deutekom overleed begin 2019 op 37-jarige leeftijd. “Je mist haar natuurlijk nog gewoon elke dag. Op momenten zoals deze extra erg. Dit zijn die momenten waarop je normaal schreeuwend met elkaar aan de telefoon zou hangen. Dat kan dan even niet. Misschien viert ze daarboven wel een feestje”, besloot Wüst haar verhaal met een glimlach.