Schulting behaalt bij Spelen zilveren medaille op 500 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de Olympische Spelen in Beijing een zilveren medaille behaald op de 500 meter. De Nederlandse lag in de finale enige tijd aan de leiding, maar ze werd in een bocht gepasseerd door Arianna Fontana. De Italiaanse won daarmee het goud. Het brons ging naar de Canadese Kim Boutin.

Voor Schulting is het haar derde olympische medaille. Vier jaar geleden pakte ze bij de Spelen van Pyeongchang goud op de 1000 meter en brons met de vrouwenaflossingsploeg.

Twee dagen geleden liet Schulting de eerste kans op eremetaal in Beijing liggen. In de halve finale van de gemengde aflossing viel de Friezin. Schulting krijgt in China nog drie kansen op medailles. De shorttrackster doet later in het toernooi nog mee aan de 1000 en 1500 meter en met de aflossing bij de vrouwen.

Xandra Velzeboer en Selma Poutsma, de andere twee Nederlandse deelneemsters op de olympische 500 meter, strandden maandag in de kwartfinales.