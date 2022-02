Schulting bereikt bij Spelen halve finale op 500 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting is bij de Olympische Spelen van Beijing doorgedrongen tot de halve finales op de 500 meter. De Nederlandse was in de vierde en laatste kwartfinale, waarbij twee shorttracksters onderuit gingen, de snelste.

Xandra Velzeboer en Selma Poutsma, die allebei uitkwamen in de tweede race, bereikten de halve eindstrijd niet. Poutsma ging onderuit en Velzeboer werd gediskwalificeerd.

Schulting, topfavoriete op meerdere afstanden in Beijing, liet zaterdag de eerste kans op een medaille liggen. De Friezin viel in de halve finales op de gemengde aflossing.