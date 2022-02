Schulting na tweede plek: balen en huilen om zilver onnodig

Suzanne Schulting vindt niet dat ze lang stil moet staan bij het mislopen van de gouden medaille op de olympische 500 meter. Dat zei de Nederlandse shorttrackster ruim een uur na haar race in het Capital Indoor Stadium.

“Het is geen vanzelfsprekendheid dat je maar even goud wint”, zei de Friezin, die na een paar sterke seizoenen favoriete in Beijing is op meerdere afstanden. “Kijk naar welke mensen in de wereldbeker de 500 meter hebben gewonnen. Dat is niet steeds dezelfde persoon geweest. Ik een keertje, Boutin, Fontana. Het is geen één-twee-drietje.”

In China ging het goud naar Arianna Fontana, die de leidende Schulting een paar ronden voor het einde in de bocht passeerde. “Ik had mijn beste start ooit”, aldus Schulting. “Toen ik op kop kwam, dacht ik vooral: het is nog lang niet klaar. Dan wil je gaan uitbouwen, snelheid maken. Maar je kunt wel volle bak gaan bouwen, ze kunnen toch met je mee. Op een gegeven moment moet je toch gaan bedenken dat je andere lijnen moet gaan rijden. Je probeert het overzicht een beetje te houden en doet er alles aan te doen om op één te blijven. Maar het gaat allemaal zo snel op de 500 meter.”

Schulting gaf haar concurrenten wat ruimte door de bocht wijd in te gaan. Fontana profiteerde ervan. “De manier waarop ze bij mijn binnendoor kwam, is haar vaker gelukt. Dat is frustrerend”, sprak Schulting, die naarmate de tijd verstreek steeds meer met de tweede plaats kon leven, leek het.

“Moet ik hier dan ontzettend gaan zitten balen en huilen dat ik zilver heb gehaald? Ik vind van niet, ik ben ontzettend sterk en de snelheid is ontzettend goed. Ik heb laten zien dat ik ontzettend explosief ben. We hebben nog een 1000 meter, een relay en een 1500 meter. Het geeft juist extreem veel zelfvertrouwen en een bevestiging hoe goed ik ben”, aldus de 24-jarige shorttrackster.

Schulting maakt een vergelijking met het langebaanschaatsen, waar het volgens haar wat beter in te schatten is wie een medaille wint. “Zoals Irene Schouten bijvoorbeeld, zij laat het hele seizoen zien dat ze goed is op de 3 en 5 kilometer. Dan is het logisch dat je van haar kan verwachten dat ze goud gaat halen op de Spelen. Maar ik heb één keer goud gepakt op de wereldbeker, de andere keren werd ik vierde en tweede. Daarmee wil ik aangeven dat ik in de finale thuishoor, maar het is in het shorttrack dan niet vanzelfsprekend dat je goud gaat pakken. Al zou het kunnen dat mensen dat denken, ja.”