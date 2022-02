Schulting plaatst zich bij Spelen voor finale op 500 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting is er bij de Olympische Spelen op overtuigende wijze in geslaagd de finale te halen op de 500 meter. De Nederlandse reed direct na de start van haar halve finale hard weg bij haar concurrenten en ze was niet meer bij te halen.

De finale in het Capital Indoor Stadium is later op maandag. Xandra Velzeboer en Selma Poutsma, de andere twee Nederlandse deelneemsters, strandden in de kwartfinale al.

Schulting liet zaterdag de eerste kans in Beijing op een olympische medaille liggen. De Friezin ging in de halve finales van de gemengde aflossing onderuit in de bocht.