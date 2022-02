Shorttracker Itzhak de Laat is het niet gelukt de finale van de olympische 1000 meter te halen. De Nederlander strandde maandag in het Capital Indoor Stadium in de halve finales. De Laat werd vierde.

Sjinkie Knegt werd eerder op maandag, vanwege een diskwalificatie, in de kwartfinales uitgeschakeld. Jens van ’t Wout, de derde Nederlandse deelnemer op de kilometer, overleefde zaterdag de voorrondes niet.