Shorttracker Ren wint goud op 1000 meter na diskwalificatie Liu

Shorttracker Ziwei Ren heeft op de 1000 meter bij de mannen in Beijing olympisch goud gewonnen. De 24-jarige Chinees kwam in de spannende finale net iets later over de finish dan de Hongaar Shaolin Sandor Liu, maar die werd na afloop gediskwalificeerd vanwege een overtreding. Zilver ging naar de Chinees Wenlong Li, brons was voor Shaoang Liu uit Hongarije. Zij kwamen allebei op ruime afstand van de eerste twee over de finish.

Itzhak de Laat kwam op deze afstand tot de halve finales, waarin hij werd uitgeschakeld. Later won de Nederlander wel de B-finale. Sjinkie Knegt werd eerder op maandag, vanwege een diskwalificatie, in de kwartfinales uitgeschakeld. Jens van ’t Wout overleefde zaterdag de voorrondes niet.