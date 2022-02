Snowboarder Parrot helpt Canada aan eerste goud op Spelen

Max Parrot heeft Canada bij de Olympische Spelen in Beijing aan de eerste gouden medaille geholpen. De 27-jarige snowboarder was op het Genting Snow Park in Zhangjiakou de beste op het onderdeel slopestyle.

Voor Parrot, die een hoogste score noteerde van 90,96 punten, was het goud extra bijzonder. Hij overwon drie jaar geleden kanker en kon daarna zijn sport weer oppakken. Bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 won Parrot op de slopestyle nog zilver.

Yiming Su uit China werd in eigen land tweede met 88,70 punten. Het brons ging naar Mark McMorris, landgenoot van Parrot (88,53 punten).

Niek van der Velden ontbrak in de finale. De 21-jarige Nederlander strandde zondag in de kwalificaties.