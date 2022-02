Tennisser Koolhof opent ATP-toernooi Rotterdam met zege in dubbel

Tennisser Wesley Koolhof heeft met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski de eerste partij van het ABN AMRO World Tennis Tournament gewonnen. Het duo verloor in Ahoy de eerste set tegen de Russen Andrej Roeblev en Karen Chatsjanov, maar won alsnog via de supertiebreak: 5-7 7-5 10-7. De partij duurde ruim 1,5 uur.

Koolhof en Skupski beleefden vorige maand met winst van de ATP-toernooien van Melbourne en Adelaide een bijzonder succesvolle start van hun samenwerking. Op de Australian Open bleven ze steken in de kwartfinales.

Koolhof en Skupski zijn in Ahoy als vierde geplaatst. Roeblev is de titelverdediger in het enkelspel op het Nederlandse ATP-toernooi. Bij iedere sessie in Ahoy zijn maximaal 1250 toeschouwers welkom vanwege de coronamaatregelen.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Het Nederlandse duo was niet opgewassen tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en de Duitser Tim Puetz: 6-3 7-6 (3).

In het enkelspel won de Amerikaan Mackenzie McDonald van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 6-3 6-2. De Australiër Alex de Minaur was in twee sets te sterk voor de Belg David Goffin: 6-0 6-3.

Van de Zandschulp en Griekspoor komen dinsdag in actie in de eerste ronde van het enkelspel. Griekspoor, de nummer 62 van de wereld, opent de dag om 11.00 uur tegen de Rus Aslan Karatsev. Van de Zandschulp, 51e op de mondiale ranking, sluit het programma op het centercourt dinsdagavond af tegen de Spaanse qualifier Bernabé Zapata Miralles. Het publiek moet na de eerste avondpartij Ahoy verlaten.