Tennistoernooi Rotterdam van start zonder Medvedev en met publiek

In Rotterdam gaat de 49e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament van start. Bij het grootste tennistoernooi van Nederland zijn per sessie 1250 toeschouwers welkom. Het evenement kwam na de recente versoepelingen terug op het besluit om geen publiek toe te laten.

De Griek Stefanos Tsitsipas is als eerste geplaatst in Rotterdam. Hij is de nummer 4 van de wereld. Kort voor de start van het toernooi meldde de Rus Daniil Medvedev, de mondiale nummer 2, zich af bij toernooidirecteur Richard Krajicek. De Rus Andrej Roeblev verdedigt in Ahoy zijn titel.

Op de openingsdag neemt oud-winnaar Jo-Wilfried Tsonga uit Frankrijk het in de eerste partij van de avondsessie op tegen de Pool Hubert Hurkacz. Na de eerste avondpartij, die om 19.30 uur begint, moet het publiek Ahoy verlaten vanwege de geldende coronamaatregelen en een ‘sluitingstijd’ van 22.00 uur.

Er doen twee Nederlanders mee aan het ABN AMRO-toernooi: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. Zij komen pas dinsdag of woensdag in actie. De finale is zondag.