Tiener bezorgt Russische kunstrijders goud in landenwedstrijd

De Russische kunstrijders hebben onder aanvoering van de 15-jarige Kamila Valieva olympisch goud gewonnen in de landenwedstrijd op de Spelen van Beijing. Valieva stelde de zege veilig in de afsluitende vrije kür, waarin ze weliswaar even onderuit ging, maar ook als eerste vrouw tot twee keer toe een viervoudige sprong maakte op de Spelen.

De Russische tiener veroverde vorige maand in Tallinn al de Europese titel. ‘Miss Perfect’, zoals haar bijnaam luidt, wordt gezien als een van de potentiële sterren van de Winterspelen. Het eerste goud heeft ze alvast binnen. Valieva kreeg, ondanks haar val bij een poging om voor de derde keer een viervoudige sprong te maken, voor haar vrije kür 178,92 punten.

Na de individuele küren voor mannen en voor vrouwen, de paren en het ijsdansen stond Rusland bovenaan het klassement, gevolgd door de Verenigde Staten (zilver) en Japan (brons). Vier jaar geleden in Pyeongchang moest de Russische ploeg als titelverdediger genoegen nemen met zilver achter Canada.