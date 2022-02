Titelverdediger Nuis op 1500 meter in rit 11 tegen Koreaan Kim

Schaatser Kjeld Nuis verdedigt dinsdag bij de Winterspelen in Beijing zijn olympische titel in de elfde rit op de 1500 meter. Hij rijdt tegen de Zuid-Koreaan Kim Min-seok. De 32-jarige olympisch kampioen komt bij de Spelen van Beijing alleen op deze afstand in actie.

Landgenoot Thomas Krol moet in de rit ervoor rijden. De regerend wereldkampioen op de 1500 meter neemt het in rit 10 op tegen de Noor Peder Kongshaug.

Marcel Bosker, de derde Nederlandse deelnemer op de 1500 meter, komt al vroeg in actie. Hij neemt het in de vierde rit op tegen Cornelius Kersten uit Groot-Brittannië. Na acht van de vijftien ritten volgt er een dweilpauze.

De Amerikaan Joey Mantia en de Chinees Zhongyan Ning, vooraf met Nuis en Krol twee van de favorieten voor de medailles, starten na de Nederlanders. Mantia rijdt in rit 13 tegen de Japanner Seitaro Ichinohe. Ning treft in de rit erna de Japanner Takuro Oda. De laatste rit gaat tussen de Noor Allan Dahl Johansson en de Canadees Connor Howe.

De 1500 meter bij de mannen begint dinsdag om 11.30 uur Nederlandse tijd in de National Speed Skating Oval van Beijing. TeamNL behaalde deze Spelen tot dusverre vier medailles bij het langebaanschaatsen. Irene Schouten en Ireen Wüst wonnen goud. Patrick Roest greep het zilver en Antoinette de Jong brons. Suzanne Schulting zorgde bij het shorttrack met zilver voor de vijfde Nederlandse medaille.