Tsitsipas moet nog even wennen in Ahoy en is blij met fans

Stefanos Tsitsipas heeft nog een paar dagen nodig om te wennen aan de omstandigheden in Ahoy. De nummer 4 van de wereld mikt op het ABN AMRO World Tennis Tournament op zijn eerste titel sinds het voorjaar van 2021. De Griekse publiekslieveling is blij dat hij weer voor fans kan spelen.

“Het duurt wat langer om te wennen aan de condities hier. Ik heb lang niet indoor gespeeld. Een paar dagen trainen zal zeker helpen”, zei Tsitsipas (23) dit weekend tijdens zijn voorbeschouwing op het ABN AMRO-toernooi.

Anderhalve week geleden verloor de Griek nog in de halve finales van de Australian Open van Daniil Medvedev. Waar de Rus zich afmeldde voor het toernooi van Rotterdam, reisde Tsitsipas wel af naar Nederland. Tot zijn genoegen kan hij deze week net als in Australië voor publiek spelen, al zijn er per sessie maar 1250 fans welkom.

“Ik kan niet wachten de fans weer te zien, want vorig jaar stond ik helemaal alleen hier. Hoe meer mensen er komen, hoe beter het is voor het toernooi”, aldus Tsitsipas, die het in de eerste ronde opneemt tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. “Een goede speler, die zijn potentieel nog niet helemaal heeft waargemaakt. Maar hij komt eraan. De eerste rondes zijn altijd het moeilijkst omdat de omstandigheden heel anders zijn dan in Australië. Daar moet je goed mee om zien te gaan.”

Tsitsipas haalde vorig jaar de finale op Roland Garros, maar sindsdien stond hij nergens meer in de eindstrijd. Van een vormdip wil hij niets weten. “Dat is nu bijna een jaar geleden, ik ben dat bijna vergeten. Het was een goede prestatie, maar ik wil diegene zijn die de beker omhoog houdt. Of ik een voorkeur heb voor een bepaalde ondergrond? Ik ben in staat om op alle baansoorten goed te spelen, ik wil mijn spel niet gaan afstemmen op een bepaalde ondergrond.”

Tsitsipas werd voorafgaand ook gevraagd naar zijn mening over de twee Nederlandse deelnemers in Ahoy: Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. “Ik heb nog niet met ze getraind en ken ze niet zo goed. Maar ik ken Thiemo (de Bakker). Hij was een goede vriend van me, maar ik heb hem door zijn blessure een tijd niet gezien. Robin (Haase) is ook geen slechte jongen. Hij is open en heeft een goede reputatie op de tour.”

Waar Griekspoor en Van de Zandschulp de nieuwe lichting vormen van het Nederlandse tennis, wordt Tsitsipas in staat geacht het mondiale tennis de komende jaren te domineren. “Ik voorzie dat er een top 6 of of top 8 komt die gaat strijden om de bekers. Een grotere groep dan nu, met spelers die dicht bij elkaar in de buurt zitten.”