Wüst beheerst het pieken op juiste moment opnieuw als de beste

Na het behalen van haar zesde gouden olympische medaille waren collega’s en coaches lyrisch over de wijze waarop Ireen Wüst zich kan klaarstomen voor een grote olympische wedstrijd. De 35-jarige Brabantse wist op de 1500 meter op haar vijfde Spelen op rij op het juiste moment te pieken.

“Misschien kan ik dat nog beter op de Spelen dan op een WK, omdat ik dit een mooiere wedstrijd vind”, legde ze uit na het prolongeren van haar titel. “Uiteindelijk zijn de Spelen toch iets magisch. Als je het daar kan laten zien is toch prachtig. Ik maak het belangrijk in mijn hoofd en dan groei ik daar fysiek en mentaal naartoe.”

In de aanloop naar haar eerste optreden op deze Olympische Spelen voelde Wüst de juiste wedstrijdzenuwen eraan zaten te komen. “Het is geen fijn gevoel. Maar ergens ook wel, want ik heb die zenuwen nodig om te kunnen presteren. En als ze er zijn dan weet ik wel dat het weer voor het ‘echie’ is. Ik haal er dan maar vertrouwen uit.”

Tegelijkertijd heeft Wüst het gevoel dat ze helemaal ‘aan’ staat. “Als ik een eetzaal in loop, ruik ik alle vreemde geurtjes dat ik bijna moet kokhalzen”, zei ze. Zo had ze op de wedstrijddag ook nauwelijks wat kunnen eten; drie happen pasta en toen maar een ‘gelletje’. “Het maakt ook niet uit. Het gaat erom dat je iets eet. Als het startschot valt ben ik blij dat ik eindelijk mag schaatsen.”

Aangekomen in Beijing en bij het zien van de National Speed Skating Oval kwam Wüst nog meer in de juiste stemming. “Ik was blij dat we naar een andere baan gingen. Die is fantastisch. Ik kijk naar die ringen en dan denk ik ‘let’s go’.”

Ploeggenoot Kjeld Nuis omschreef haar maandag als extreem gefocust, maar ook heel relaxed. “Ireen heeft alles tot op de minuut gepland”, zei hij eerder op de dag. Coach Gerard van Velde sprak zijn bewondering uit over de manier waarop Wüst haar beste race kan laten zien op het belangrijkste moment. En dat steeds weer. Die gave had hij nog nooit zo bij iemand anders gezien.