Zweedse alpineskiester Hector pakt goud op de reuzenslalom

Alpineskiester Sara Hector heeft op de Olympische Spelen in China het goud gewonnen op de reuzenslalom. De 29-jarige Zweedse was na twee runs de snelste. Op 0,28 seconde ging het zilver op de Ice River in Yanqing naar Federica Brignone uit Italiƫ. De Zwitserse Lara Gut-Behrami pakte brons. Adriana Jelinkova, de eerste alpineskiester voor Nederland op de Olympische Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952 in Oslo, miste in de eerste run een poortje en viel daarom uit.

In de eerste run was Hector al de snelste, met een tijd van 57,56 seconden. Aan die tijd kwam de Zweedse in de tweede race niet, maar haar 58,13 was genoeg om de concurrentie voor te blijven. Met een totaaltijd van 1.55,69 pakte de Zweedse het goud. Brignone gaf 0,28 seconde toe, Gut-Behrami zat 0,72 achter Hector. Het was voor Zweden al de derde gouden plak van deze Spelen.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, de olympisch kampioene van Pyeongchang 2018 op de reuzenslalom, viel net als Jelinkova uit tijdens de eerste run.