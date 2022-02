Zwemmers krijgen dit jaar in Boedapest alsnog een WK

De zwemmers krijgen dit jaar alsnog een WK. De Hongaarse hoofdstad Boedapest is tussen 18 juni en 3 juli de gastheer van de wereldkampioenschappen langebaan, waterpolo, openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen. Voorzitter Husain Al-Musallam van de internationale zwemfederatie FINA gaf aan dat hij tot overeenstemming was gekomen met de Hongaarse president Viktor Orban.

Eigenlijk zouden de WK dit jaar in mei worden gehouden in Fukuoka, maar vanwege de coronapandemie is het evenement in de Japanse stad verplaatst naar volgend jaar juli. De WK zwemmen in Doha waren om die reden ook al verplaatst van november 2023 naar januari 2024. Het betekent dat voor de start van de Olympische Spelen in Parijs in 2024 nog drie WK’s worden gehouden.