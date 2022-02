Coach Otter: Fontana de Wüst van het shorttrack

Shorttrackbondscoach Jeroen Otter kan wel leven met de zilveren medaille van Suzanne Schulting op de 500 meter bij de Spelen van Beijing. De Nederlandse moest maandag in het Capital Indoor Stadium haar meerdere erkennen in de Italiaanse Arianne Fontana, die nu al tien olympische medailles op haar naam heeft staan.

Schulting nam bij de start van de 500 meter de leiding en hield die koppositie tot anderhalve ronde voor het einde vast. “Fontana ziet dat. De ruimte die Suzanne gaf, was net even te groot. Dan kun je ‘m nog dichtgooien, maar dan ga je met z’n tweeën onderuit”, aldus Otter, die met bewondering over de 31-jarige Fontana sprak. “Ze is een beetje de Wüst van het shorttrack, een icoon. Niets dan respect. Ze is al jaren een hele slimme rijdster.”

Otter vond niet dat Schulting heel veel te verwijten viel. “Je moet ergens een keuze maken”, vertelde de bondscoach, daarbij doelend op de ruimtes waarop de concurrentie loert. “Je beveiligt je land en dat doe je op een aantal locaties, terwijl je als ‘crimineel’ er maar eentje hoeft te kiezen. Dat heeft Fontana geweldig gedaan.”

De zilveren medaille zorgde bij Otter voor een ‘neutraal’ gevoel. “Zaterdag voelde heel wat vervelender. Toen waren we echt het sterkste land”, doelde de coach op de halve finale van de gemengde aflossing, waarbij Schulting onderuit ging. “Als je op zo’n topsnelheid onderuit gaat, wat Schulting deed, dan kan er een bepaalde twijfel in je komen. Dat ze dan zo weet te schakelen en vol vertrouwen het ijs opstapt, vind ik ‘benoemenswaardig’. Dat vorige hoofdstuk heeft ze afgesloten en ze kon zich snel focussen op de 500 meter. Dat zie je niet in veel sporten, dat je knock-out ligt en dan zo terugkomt.”

Schulting gaf zelf aan dat ze het niet heel lastig vond de knop om te zetten. “Dat is gewoon een kwestie van doen. Wij hebben een fantastisch team, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Iedereen is er voor elkaar”, legde ze uit. “Hoe we dat doen? Gewoon het leven leiden. Gewoon gaan, lekker schaatsen. Geniet van wat je aan het doen bent.”