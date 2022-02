Coach Wolff na heftige jaren terug bij Nederlandse baansprinters

Na jaren afwezigheid is René Wolff weer dagelijks te vinden op de wielerpiste van Apeldoorn. De Duitser begon op 1 februari aan een tweede periode als bondscoach van de Nederlandse baansprinters, vijf jaar nadat hij opstapte na een verschil van visie met de toenmalige directie. Wolff (43) neemt een zeer succesvolle groep over van de eind vorig jaar opgestapte Hugo Haak. De huidige aanpak, met een ruimer budget en meer begeleiding, was een van de redenen om terug te keren.

Wolff was zeven jaar bondscoach geweest, maar kon zich in 2017 niet langer vinden in het naar zijn mening te zuinige beleid van wielerbond KNWU. “Ik zag niet hoe we op die manier ons niveau vast konden houden.” De oud-wereldkampioen sprint op de piste werd prestatiemanager bij NOC*NSF. “Een superleuke baan, maar ik zat een laagje te ver van het vuur.” Het aanbod, een jaar later, om de baansprinters van Nieuw-Zeeland te gaan coachen, kwam als geroepen. Wolff trof een groep waarin het prestatieniveau hoog had gelegen, maar waar met name in de mentale begeleiding veel mis was. “Ik moest er weer iets van de grond af aan opbouwen.” Na drie soms heftige jaren nam hij er in december afscheid.

Het zwaarst was de periode meteen na de Spelen van Tokio. Op de dag van vertrek daar kwam het nieuws dat de niet voor de Spelen geselecteerde baansprintster Olivia Podmore was overleden. De 24-jarige had de dag ervoor in een uitgebreide Instagram-post verteld moeite te hebben met de prestatiedruk als topsporter. Aangenomen wordt dat ze een einde aan haar leven maakte, al is dat officieel niet bevestigd.

Wolff verhaalt van een ‘giftige’ omgeving waarin Podmore op 17-jarige leeftijd, ver weg van haar ouders, was beland. Het had geleid tot het vertrek van zijn voorganger en een reeks aanbevelingen. Een onderzoek naar de naleving loopt nog. Wolff vroeg zich vaak af of hij zaken anders had kunnen aanpakken. “Natuurlijk, maar ik denk dat ik al het mogelijke gedaan heb.”

De ontdane renners en begeleiders moesten eenmaal thuis vanwege de coronaregels ook nog twee weken in quarantaine. “Daar zaten we, allemaal alleen op onze kamer. Veelal jonge renners, die vaak voor het eerst te maken hadden met een overleden naaste.”

Nadat zijn vrouw, voormalig sprintster Willy Kanis, in het najaar ook nog een operatie moest ondergaan, hakten ze de knoop door. Terug naar huis, voorlopig in Kampen bij de ouders van Kanis die hun twee kleinkinderen meer dan twee jaar niet gezien hadden. Straks volgt de verhuizing naar Vaassen, nabij de wielerbaan waar hij vorige week na vijf jaar terugkeerde. Hij trof er talenten alsmede oude bekenden, die na zijn vertrek een ongelukkige periode doormaakten met opvolger Bill Huck, de Duitser die weer werd afgelost door Haak. “Onder Bill namen de renners zelf hun verantwoordelijkheid. Hugo heeft daarna zeer goed werk geleverd.”

Wolff verwacht veel van de samenwerking met de nieuw aangesteld talentcoach Bas de Bever. “De top moet breder worden, daar gaat met name Bas aan werken. Mijn taak is vooral straks presteren op de Spelen van Parijs.”