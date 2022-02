Coronaregels houden baanploeg weg uit Portugal

De Nederlandse baansprinters bereiden zich voorlopig in Nederland voor op het aanstaande seizoen. Een trainingsstage in Portugal ging niet door omdat de coronaregels daar streng zijn. “Als er sprake zou zijn van een positief geval binnen de selectie, zouden ook alle ‘close contacts’ zeven dagen in quarantaine moeten”, verklaarde bondscoach René Wolff, die vorige week na vijf jaar terugkeerde in zijn oude functie.

Wolff nam in 2017 ontslag, werkte een jaar bij sportkoepel NOC*NSF om vervolgens drie jaar de sprintploeg van Nieuw-Zeeland onder zijn hoede te hebben. Hij volgt in Nederland Hugo Haak op, die enkele maanden na de succesvolle Spelen besloot te stoppen. “Ik begrijp die keuze. Hugo is er als renner ingerold en heeft het geweldig gedaan. Hij neemt nu even de tijd om zich op andere vlakken te ontwikkelen, maar ik denk dat in hem een nog veel betere coach schuilt”, aldus Wolff, die in zijn eerdere periode al werkte met baantoppers als Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx.

Met de sprinters hoopt Wolff in de tweede helft van maart alsnog een trainingskamp in Zuid-Europa te beleggen. Eind april begint het seizoen met wedstrijden in de Nations Cup. De eerste is in Glasgow. Wolff kijkt vooral uit naar de EK in München, “Op een 200 meterbaan, heel bijzonder”, en de WK, in het najaar nabij Parijs.