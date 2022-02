Dekker verbaast zichzelf door mee te strijden voor medaille

Michelle Dekker steeg dinsdag bij de Olympische Spelen met een vierde plaats op de parallelreuzenslalom boven zichzelf uit. De 25-jarige Nederlandse snowboardster had niet verwacht om de medailles te kunnen meestrijden in het Genting Snow Park in Zhangjiakou. “Ik heb mezelf zeker verrast”, vertelde ze, nadat ze in de strijd om het brons haar meerdere moest erkennen in de Sloveense Gloria Kotnik.

“Ik had gewoon goede ‘lijnen’. Mijn trainer zei in de eerste finalerun tegen Sofia Nadyrsjina al dat ik me niet gek moest laten maken en mijn eigen ding moest blijven doen. Ik denk dat ik best wel goed op mijn board stond. Ik was gewoon lekker aan het rijden. Ik liet mezelf ook niet gek maken”, aldus Dekker, die de achtste finale tegen de Russische met nipt verschil (3 honderdsten van een seconde) won.

In de kwartfinale hoefde Dekker, na een val van haar Oostenrijkse opponente Julia Dujmovits, geen risico te nemen. “Ik wilde het run voor run bekijken en niet al aan een medaille denken. Als je in de halve finale staat, weet je dat het zou kunnen. Toen kwam het ineens wel dichtbij”, keek Dekker terug.

Een medaille bleef echter buiten bereik. De Tsjechische titelverdedigster Ester Ledecka bleef haar in de halve eindstrijd voor en in de strijd om het brons verloor Dekker van Kotnik.

“In de kleine finale nam ik gewoon veel risico aan het einde. Helaas viel het niet mijn kant op”, aldus de Zoetermeerse. “Veel mensen zullen zeggen: een vierde plek op de Spelen, dat is niet normaal. Dat weet ik ook wel. Maar als atleet blijft altijd hangen dat je er zo dichtbij was.”

Het was geen vanzelfsprekendheid dat Dekker aan de Spelen mocht meedoen. Na haar eerdere optredens in Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) voldeed ze maar deels aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF. De sportkoepel liet zich echter overtuigen door de Nederlandse Ski Vereniging om haar toch toe te laten. Dekker: “Twee keer de top acht in de wereldbeker halen, is niet makkelijk. Maar Nederland wil natuurlijk wel een team met atleten sturen dat voor de medailles kan gaan. Daarom begrijp ik wel dat de limieten hoog liggen, dat je de besten stuurt.”

Dekker gaat haar vierde plek dinsdagavond vieren met wat ‘snowboardvrienden’ uit andere landen in het olympisch dorp, waarna ze donderdag weer naar huis vliegt. “En even met familie bellen natuurlijk, zij hebben thuis ook allemaal gekeken.”