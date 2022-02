Griekspoor overleeft matchpoints en verrast Karatsev in Rotterdam

Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament voor een verrassing gezorgd. De nummer 2 van Nederland versloeg de als zevende geplaatste Rus Aslan Karatsev, de nummer 14 van de wereld, in drie sets: 2-6 7-6 (2) 7-6 (0). Griekspoor overleefde in de partij van 2 uur en 27 minuten twee wedstrijdpunten.

De 25-jarige Griekspoor, met een wildcard toegelaten, kwam terug na een 6-2 5-2-achterstand. In de derde set maakte hij ook twee keer een break achterstand ongedaan. Karatsev serveerde ook bij 5-4 in de derde set voor de wedstrijd.

Een uur lang had Griekspoor niets in te brengen op het centercourt van Ahoy. Karatsev maakte amper fouten, terwijl Griekspoor een wat reddeloze indruk maakte en zijn service het liet afweten. De Nederlander stevende voor eigen publiek op een kansloze nederlaag af.

De 28-jarige Karatsev verzuimde echter op 5-3 in de tweede set het duel uit te serveren en Griekspoor pakte de kansen die hij kreeg. In de derde set leek Karatsev opnieuw op weg naar de overwinning, maar wederom vond Griekspoor een manier om terug te komen.

Bij 5-3 in de derde set werkte Griekspoor op eigen opslag twee matchpoints weg, waarvan één op zijn tweede opslag. In de tiebreak die niet veel later volgde, wist de aangeslagen Rus geen punt meer te maken. Bij 4-0 sloeg hij een racket aan gruzelementen en ook met een nieuw racket wist hij geen punt meer te maken.

“Sorry mensen dat ik het zo spannend heb gemaakt. En ook sorry voor mijn coaches, maar daar betaal ik ze voor. Dan moeten ze maar wat harder werken”, zei Griekspoor na zijn fraaie comeback. “Fijn om weer in eigen land te spelen, al had ik liever gehad dat er nog meer publiek was.” Per sessie zijn er 1250 fans welkom in Ahoy.

In 2019 wist Griekspoor, de nummer 62 van de wereld, voor het laatst de tweede ronde te bereiken in Ahoy. Vorig jaar verloor hij in de kwalificaties nadat hij geen wildcard had ontvangen van toernooidirecteur Richard Krajicek. Drie jaar geleden was hij verrassend te sterk voor de Rus Karen Chatsjanov en in 2018 baarde hij opzien met een zege op de Zwitser Stan Wawrinka.