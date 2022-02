Hockeysters niet naar India voor interlands Pro League

De Nederlandse hockeysters reizen niet af naar India voor de wedstrijden in de Hockey Pro League in dat land op 19 en 20 februari. Hockeybond KNHB heeft de mondiale federatie FIH verzocht om uitstel van de duels, die zouden worden afgewerkt in Bhubaneswar.

De medische commissie van de KNHB gaf in januari een negatief advies voor intercontinentale reizen. Dit advies van de commissie is gebaseerd op het hoge aantal omikronbesmettingen in Nederland. De staf van het Nederlands elftal liet na onderling beraad en overleg met de speelsters weten dit advies te willen volgen en op dit moment niet naar India te willen afreizen.