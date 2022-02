Krol na mislopen goud: dan moet het op 1000 meter maar gebeuren

Schaatser Thomas Krol stond dinsdag maar kort stil bij het mislopen van de gouden medaille op de olympische 1500 meter. De rijder van Jumbo-Visma moest zijn meerdere erkennen in landgenoot Kjeld Nuis (1.43,21 om 1.43,55) en richtte zich in de catacomben van de National Speed Skating Oval in Beijing al snel op de 1000 meter, die 18 februari op het programma staat.

“De grootste winst vandaag is niet het zilver, maar wel mijn snelheid. Dan bedoel ik de eerste 1000 meter van deze 1500 meter. Dat geeft me alle vertrouwen voor over tien dagen”, aldus Krol. “Die wedstrijd wordt vandaag niet gehouden, maar het geeft me wel een ‘boost’ in mijn zelfvertrouwen. Ik weet dat ik daar goede papieren ga hebben, ik rijd het hele seizoen al goede 1000 meters. Vandaag is een bevestiging dat ik met de besten mee kan gaan strijden.”

Wat Krol nog meer hoop geeft, is dat Nuis op de kilometer ontbreekt. Hij wist zich eind december tijdens het olympisch kwalificatietoernooi op die afstand niet te kwalificeren. “Dit was zijn enige kans en die heeft hij goed benut. Dat hij er op de 1000 meter niet bij is, is spijtig voor hem. Maar ik kom op de Spelen om goud te winnen”, aldus Krol, die ook wel veel waarde hecht aan zijn zilveren medaille. “Het is altijd een droom van me geweest om een olympische medaille te winnen. Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze er eentje hebben.”

Krol kwam één rit eerder in actie dan Nuis, die vier jaar geleden ook al de olympische titel op de schaatsmijl veroverde. “Voor drie minuten dacht ik dat het genoeg was, heel eerlijk”, zei Krol. “Het is natuurlijk ook dat je dat hoopt. Ik reed mijn beste 1500 meter van het seizoen, op het juiste moment. Met een tijd waarvan ik zeker dacht dat het genoeg zou kunnen zijn om te winnen. Maar je weet dat de rit daarna belangrijk wordt, Kjeld is een geduchte tegenstander. Ook hij had vandaag zijn superdag, helaas voor mij. Dan was iemand beter vandaag, daar moet ik dan respect voor hebben en tevreden zijn met zilver.”

De 29-jarige Deventenaar vond het jammer dat zijn ouders niet bij zijn olympische debuut konden zijn. “Het was mijn droom om hier te schaatsen, maar ook hun droom om mij hier te kunnen zien schaatsen. Het is wat het is. Ik ben heel dankbaar en blij dat de Spelen überhaupt doorgaan en dat ik hier sta, want dat is met de stevige concurrentie in Nederland niet vanzelfsprekend.”