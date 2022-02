Middelkoop en Haase winnen in dubbelspel Ahoy van titelhouders

Matwé Middelkoop en Robin Haase hebben in de openingsronde van het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament titelhouders Mate Pavic en Nikola Mektic uit Kroatië uitgeschakeld. Het Nederlandse duo won met 7-6 (7) 7-5.

Pavic en Mektic zijn de twee beste dubbelspelers van dit moment. Ze pakten vorig jaar de dubbeltitel op Wimbledon. Op het ABN AMRO-toernooi waren ze in 2021 in de finale te sterk voor de Duitser Kevin Krawietz en Horia Tecau uit Roemenië.

“We hebben heel goed gespeeld en winnen van de nummer 1 van de wereld, dat is gewoon geweldig. Vorig jaar hebben zij bijna alles gewonnen”, aldus Haase, die vorig jaar met Middelkoop nog verloor van Pavic en Mektic. “Vorig jaar speelden we niet eens zo slecht, maar voelde het toch alsof we vrij kansloos waren. We hadden nu een goed strijdplan.”

Middelkoop en Haase zijn met een wildcard toegelaten tot het dubbelspeltoernooi. Ze vormden in het verleden een vast koppel samen en wonnen in 2018 drie dubbeltitels.