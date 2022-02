Nederland geniet maar korte tijd van koppositie medaillespiegel

Nederland heeft bij de Olympische Spelen in Beijing heel even kunnen genieten van de eerste plaats in het medailleklassement. Na het goud en zilver voor langebaanschaatsers Kjeld Nuis en Thomas Krol op de 1500 meter, passeerde Team NL het Chinese team. Zweden nam kort daarna de eerste positie van Nederland over dankzij winst bij het langlaufen voor vrouwen.

Zweden leidt na de vierde dag van de Spelen met vier gouden, één zilveren en één bronzen medaille. TeamNL heeft drie gouden, drie zilveren en één bronzen medaille. Het goud kwam, naast Nuis, op naam van schaatssters Irene Schouten (3000 meter) en Ireen Wüst (1500 meter). Zilver was er, naast Krol, voor langebaanschaatser Patrick Roest (5000 meter) en shorttrackster Suzanne Schulting (500 meter). De tot dusverre enige bronzen plak van Nederland werd gewonnen door schaatsster Antoinette de Jong, op de 1500 meter.

De Nederlandse equipe heeft in de medaillespiegel toonaangevende landen achter zich. Gastland China en Duitsland delen de derde plaats met drie gouden en twee zilveren plakken. Noorwegen is de nummer 5 met drie keer goud, een keer zilver en vier keer brons.

Chef de mission Carl Verheijen sprak in aanloop naar de Spelen de doelstelling uit van ongeveer twintig medailles. Dat aantal behaalde de Nederlandse sportploeg vier jaar geleden bij de Winterspelen in Zuid-Korea, onderverdeeld in acht gouden, zes zilveren en zes bronzen. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde TeamNL acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus.